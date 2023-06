Sie bekommt weniger Geld, als ihr eigentlich zusteht. Trotzdem zerrt das nicht an ihrer Motivation, täglich ihre Arbeitskleidung überzustreifen und für die Patienten da zu sein. Seit einiger Zeit arbeitet eine steirische Krankenschwester (Name der Redaktion bekannt) in einem Kages-Spital, zuvor war sie elf Jahre in der Pflege in der Privatwirtschaft tätig.