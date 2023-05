Kein Weiterkommen gibt es für die Autofahrerinnen und Autofahrer, die die L 613 am Graßnitzberg in der südsteirischen Gemeinde Straß in der Steiermark passieren wollen. Denn: Die Straße ist aus Sicherheitsgründen – jetzt sogar zur Gänze – gesperrt, aufgrund der vorausgegangenen Absenkungen sind bereits Untersuchungen im Gange.