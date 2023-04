Bitte warten hieß es die beiden letzten Jahre für investitionsfreudige Bauträger in der Stadtgemeinde Leibnitz. Weil sich der Gemeinderat nicht mehr anders zu helfen wusste, verhängte er im April 2021 eine Bausperre für neue Großbauten. Die dadurch gewonnene Zeit wollte man nutzen, um den zuletzt überbordenden Wohnbau in der dynamischen Bezirksstadt wieder in geordnete Bahnen zu lenken.