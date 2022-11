In ungewohnter Einigkeit traten der Leibnitzer Bürgermeister Michael Schumacher (SPÖ), sein "Vize" Berndt Hamböck von der ÖVP und Bürgerforum-Gemeinderätin Manuela Kittler am Freitag vor die Presse. Der Grund: Das neue "Räumliche Leitbild" der Stadtgemeinde, das am Abend zuvor von diesen drei Fraktionen mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat beschlossen wurde – Grüne und FPÖ stimmten dagegen.