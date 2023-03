Eine b'soffene G'schicht im wahrsten Sinne des Wortes endet für einen 22-jährigen Südsteirer am Bezirksgericht in Leibnitz. Der Dachdecker erscheint in voller Arbeitsmontur vor Richter Martin Teppan. Dieser konfrontiert den Vater eines drei Monate alten Kindes mit der Anklage wegen Körperverletzung. Im vergangenen Oktober soll der Beschuldigte seinem Freund und Arbeitskollegen ein Glas gegen das Gesicht geworfen haben. Die Folge: Eine Rissquetschwunde an der Unterlippe.