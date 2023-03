Die 78-Jährige aus Heimschuh zündete gegen 11.30 Uhr einen Haufen an geschnittenen Dornenzweigen an, um ihn zu entsorgen. Womit sie nicht gerechnet hat: Der Wind sorgte dafür, dass das Feuer auch auf das angrenzende dürre Gras übersprang und sich weiter am Grundstück ausbreitete.

Ein Nachbar nahm die Rauchentwicklung wahr und verständigte die Feuerwehr per Notruf. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten versuchte die 78-Jährige zuerst, das Feuer selbständig mit dem Gartenschlauch zu löschen. Dies gelang ihr nach Auskunft der Feuerwehr nur im Randbereich des Brandes. Insgesamt hatten ca. 150 bis 200 Quadratmeter Wiese Feuer gefangen.

13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heimschuh rückten zum Einsatzort aus und löschten das Feuer. Weder Personen noch Tiere wurden durch den Brand gefährdet oder verletzt. Die 78-Jährige wird angezeigt.