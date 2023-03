Rund 50 junge Erwachsene, teils Schülerinnen und Schüler, teils Lehrlinge, waren beim Treffen im Lassnitzhaus in Deutschlandsberg dabei. Sie formulierten ihre Forderungen, die am 31. März als Anträge in den Landtag eingebracht werden – von ausgewählten Jugendlichen, versteht sich.