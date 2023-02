Mitreden, mitgestalten … diese Chance bekommen derzeit alle 16- bis 20-jährigen steirischen Jugendlichen. Auf Beschluss des Landtages Steiermark findet Ende März 2023 ein Jugendlandtag statt, der Ideen und Anliegen der Jugendlichen in den Mittelpunkt rücken soll. Dabei sind junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren aus allen Teilen der Steiermark eingeladen und aufgerufen, sich an dem Jugendlandtag zu beteiligen. Abgewickelt wird der Jugendlandtag 2023 von beteiligung.st, der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung, und der Landentwicklung Steiermark – beides Organisationen, die steiermarkweit in der Jugendbeteiligung aktiv sind.



Zu diesem Zweck gibt es im Februar in allen Bezirken insgesamt 13 Jugendtreffen – 300 Jugendliche sollen so steiermarkweit ihre Meinungen und Ideen einbringen können. Zusätzlich bekommen die Jugendlichen bei diesen Treffen einen Überblick über die steirische Landespolitik vermittelt.