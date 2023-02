Ein kurioser Unfall ereignete sich Dienstagvormittag in der Bezirkshauptstadt Leibnitz.

Gegen 10.30 Uhr war eine 56-Jährige mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr bei der Kada-Gasse unterwegs. Laut Informationen der Polizei wollte ein Pkw in den Kreisverkehr fahren, der Lenker bremste jedoch, als er die Radfahrerin sah. Die Frau erschreckte sich allerdings so sehr, dass sie vom Rad fiel.

Die Polizei Leibnitz und das Rote Kreuz rückten zum Einsatz aus. Sanitäter versorgten die gestürzte Frau und brachten sie mit Schmerzen am Knie, an der Schulter und am Kopf ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna.