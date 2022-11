Nach einem Landwirt nimmt der Verein gegen Tierfabriken (VGT) nun südsteirische Jäger ins Visier. Konkret geht es um eine Treibjagd, die am 5. November in St. Georgen an der Stiefing stattgefunden hat. David Richter vom VGT war vor Ort und hat die Jagd teilweise fotografiert und gefilmt. "Das ist sinnlose Tierquälerei", sagt der Tierschützer. Richter schätzt, dass rund 40 Fasane getötet wurden.