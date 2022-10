Blutige Stellen an den Beinen, Wunden an den Ohren und geschwollene Gelenke: Vor Kurzem wurde dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) Fotos und Videos aus einem Schweinemastbetrieb aus dem Bezirk Leibnitz zugespielt. Rund 1000 Tiere werden dort laut der Organisation auf einem Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu gehalten. Die vielen Verletzungen an den Beinen hätten mit einem physisch angenehmen Liegebereich vermieden werden können, ist man sich sicher.