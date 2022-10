Eine rechteckige Holzkonstruktion mit Sitzmöglichkeiten und Infotafeln für Wanderer sowie Nistplätze für Tiere: So soll die neue Aussichtswarte am Demmerkogel in St. Andrä-Höch (Bezirk Leibnitz) aussehen. Nachdem die alte Warte - bereits die dritte an besagtem Ort - im Oktober 2019 abgebrannt ist (wir berichteten), erfolgte am vergangenen Freitag, 21. Oktober, der Spatenstich für die neue.