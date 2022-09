Mehr als ein Jahr lang sorgte eine mögliche Übersiedlung des Spar-Marktes vom Ortszentrum in Heiligenkreuz am Waasen an die Peripherie für hitzige Diskussionen. Nun ist die Angelegenheit wohl endgültig vom Tisch. Die für einen Neubau an der Kreuzung der B 73 mit der L 628 in Prosdorf notwendige Änderung des Flächenwidmungsplans in Dorfgebiet wurde vom Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. FPÖ, Grüne, SPÖ und sogar vier Gemeinderäte aus seiner eigenen Fraktion wandten sich gegen die von ÖVP-Bürgermeister Franz Platzer vorangetriebene Umwidmung. Somit wird das rund 15.000 Quadratmeter große Areal im künftigen Flächenwidmungsplan weiterhin als Industrie- und Gewerbegebiet ausgewiesen.