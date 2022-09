Zu einem Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Hainsdorf im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) am Mittwoch um 17.30 Uhr alarmiert. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve überdrehte sich der Kipp-Anhänger eines Traktors samt sechs Tonnen Weintrauben und landete in einen Straßengraben an der L624.

Die Feuerwehren waren bis ca. 21 Uhr im Einsatz © FF Hainsdorf

Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hainsdorf im Schwarzautal, Breitenfeld am Tannenriegel und Leibnitz am Unfallort. Mithife der Polizei musste die Straße während der Bergung des Kipp-Anhängers gesperrt werden. Die Feuerwehrkräfte sammelten händisch auch die Weintrauben aus dem Straßengraben.

Der Einsatz konnte um ca. 21 Uhr beendet werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.