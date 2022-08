Angefangen bei Chorkonzerten über Theaterstücke und Lesungen bis hin zu unterhaltsamen Kabaretts: Der Lannacher Kulturherbst trifft jeden Geschmack. Von September bis Dezember werden Kulturbegeisterte in der Steinhalle in Lannach sowie in der Gemeindebibliothek mit interessanten, inspirierenden und humorvollen Veranstaltungen verwöhnt. "Einige Events mussten wir schon mehrmals verschieben. Deshalb freut es uns umso mehr, dass sie heuer endlich stattfinden können", erzählt der Obmann des Kulturausschusses, Martin Niggas.