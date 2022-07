Nach Mordalarm in Leibnitz

Polizei ermittelt auf Hochtouren, Fragen zum Tatverdächtigen werden laut

Die Ermittlungen zum Fund einer toten Syrerin in ihrer Wohnung in Leibnitz laufen auf Hochtouren. Der tatverdächtige und als gewaltbereit beschriebene Sohn ist weiter auf der Flucht. In der Bevölkerung wird Frage der Abschiebung laut.