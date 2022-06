Kaum ein anderer Bereich im Vereinswesen litt stärker unter den Einschränkungen der Pandemie als die Blasmusik. Fast zwei Jahre lang war gemeinsames Musizieren durch Lockdowns und Hygieneauflagen so gut wie unmöglich. Auch öffentliche Auftritte wie Konzerte und Musikertreffen waren rar gesät. Umso größer ist die Vorfreude auf das Leibnitzer Bezirksmusikfest am 11. und 12. Juni in Gamlitz, das endlich wieder in gewohnter Form über die Bühne gehen kann. Mit über 1000 teilnehmenden Musikerinnen und Musikern von rund 40 Blasmusikkapellen ist es heuer das größte Musikertreffen der Steiermark.