Geht es nach Experten, sollten Kinder und Jugendliche mindestens 60 Minuten pro Tag körperlich aktiv sein. Ein Pensum, das trotz zahlreicher Initiativen von einem Großteil noch nicht erreicht wird. Um das zu ändern, unternimmt die Politik nun einen neuerlichen Anlauf. Unter dem Titel "Tägliche Bewegungsstunde" starten Bildungs-, Gesundheits- und Sportministerium in Kooperation mit den Sport-Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion ab Herbst für zwei Schuljahre ein Pilotprojekt an ausgewählten Schulen. In der Steiermark wurde der Bezirk Leibnitz als Pilotregion ausgewählt, in rund 160 Klassen soll buchstäblich mehr Bewegung kommen.