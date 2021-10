Facebook

Die Chefs der betroffenen Firmen bedankten sich mit einem Fest und speziellen Taschenlampfen bei den Einsatzkräften der Feuerwehren © Martin Garber

Ziemlich genau drei Monate ist es her, dass der ECO-Park in Wernersdorf in der Marktgemeinde Wies in Flammen stand. Beim größten Brandeinsatz der Geschichte des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg konnten insgesamt 307 Feuerwehrleute rund drei Viertel des 46.000 m² großen Hallenkomplexes retten sowie umliegende Wohnhäuser und Wälder schützen.