Im April erwarb Gerald Zuschnegg das einst so legendäre Kaufhaus Pieber am Hauptplatz. Nun stellte er erstmals die Vorhaben vor. Etliche Millionen Euro sollen investiert werden.

Im April ging in Deutschlandsberg eine Ära zu Ende: Franz Pieber verkaufte das ehrwürdige Kaufhaus Pieber am Hauptplatz an den Immobilienentwickler Gerald Zuschnegg. 1890 war das Kaufhaus errichtet worden, 1928 das dahinterliegende, fünfstöckige Magazin. Franz Pieber und seine Schwester Ria Suppanz führten das Kaufhaus seit 1966 in der dritten Generation. 2014 sperrten sie es zu. Die erfolgreichen Zeiten waren längst vorbei.

