Schon seit rund 10.000 Jahren nutzen Menschen das Prinzip der Fermentation, um Lebensmittel haltbarer und schmackhafter zu machen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil: Beflügelt durch den Trend hin zu weniger chemischen Konservierungsstoffen und ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein erlebt die Fermentation gerade einen Höhenflug.

Regionale Wertschöpfung

Aus diesem Grund treffen sich am 23. und 24. April Lebensmittelproduzenten und Experten aus ganz Österreich in der Südsteiermark. Beim „1. Österreichischen Bundeskongress für Fermentation“ im „ZIB Nikolai“ in St. Veit in der Südsteiermark tauschen sie die neuesten Erkenntnisse aus. „Fermentation stellt für die Steiermark einen zentralen Innovationsmotor und eine Schlüsseltechnologie dar, die regionale Wertschöpfung fördert“, betont Susanne Urschler, Leiterin des Styrian Food Hub, der den Kongress veranstaltet.

Susanne Urschler vom Styrian Food Hub organisiert den Kongress © SFG

Davon abgesehen sei Fermentation ein Verfahren, das relativ kostenstabil betrieben werden könne. „Das ist für Produzenten gerade in Zeiten wie diesen sehr verlockend“, erklärt Urschler. Einen relevanten Beitrag leiste Fermentation auch zum Thema Mikrobiom-Gesundheit, das für immer mehr Menschen an Bedeutung gewinne.

Das ZIB Nikolai ist Schauplatz des Kongresses © Majoli Fotografie

Anwendung in der Praxis

Während sich der erste Kongresstag vor allem strategischen, wirtschaftlichen und technologischen Fragestellungen widmet, steht der zweite im Zeichen der Praxis. In Workshops erhalten die Teilnehmer vertiefendes Know-how zu unterschiedlichen Fermentationsbereichen – von Bier und Brot über Essig und Senf bis hin zu neuen Proteinen aus dem Bioreaktor.

Michael Friess und Martin Altenburger (v .r.) präsentieren ihren Pockbierspitz als „Best-Practice“-Beispiel © KLZ/Georg Hoffelner

Ohne Fermentation kein Sauerteig

Seinen Heimvorteil spielt dabei Michael Friess von der unweit neben dem ZIB ansässigen Bäckerei Altenburger aus. Der innovative Bäckermeister zeigt in seinem Workshop, wie sich aus Biertreber schmackhaftes Brot herstellen lässt. Ein Prinzip, das er auch bei der Produktion des „Pockbierspitzes“ erfolgreich anwendet. Basis dafür ist ein spezieller Sauerteig, bei dessen Herstellung Fermentation eine wichtige Rolle spielt. „Dadurch ist das Produkt länger frisch, geschmacklich intensiver, gesünder und bekömmlicher“, bringt Friess die Vorteile auf den Punkt.

Das bestätigt auch der ebenfalls in St. Veit beheimatete Bierbrauer Georg Pock, der den Biertreber dafür beisteuert: „Damit ist der Pockbierspitz ein Paradebeispiel für Upcycling und Kreislaufwirtschaft.“