Dass die Steiermark von Kernöl bis Wein einiges an kulinarischen Spezialitäten zu bieten hat, ist kein Geheimnis. Hinter den Kulissen arbeitet die Lebensmittelbranche auch an innovativen Konzepten und Produkten. Acht schmackhafte Ideen von Kürbiswurst bis gepoppten Kürbiskernen wurden nun in Lebring-St. Margarethen beim Abschluss der ersten Styrian Food Hub Masterclass präsentiert.