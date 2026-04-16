Ab sofort steht in Leibnitz ein umfangreiches Angebot an Getränken sowie an Inventar zur Abholung bereit. Bei einem offiziellen Festakt mit Bürgermeister Daniel Kos wurde das eazle-Depot feierlich eröffnet. Das Gebäude beim ehemaligen Reininghaus Bräu in der Retzhofstraße enthält neben einem Getränkeshop auch ein Lager mit Getränken aller Art und Inventar, wie Bänke oder Fässer, die für spezielle Anlässe ausgeliehen werden können.

„Das Gebäude wurde kernsaniert. Nachdem hier monatelang Bauarbeiten stattfanden, dürfen wir nun offiziell eröffnen. Wir bieten neben Bier auch viele andere Getränke zum Verkauf an", freut sich Rene Hackl, Leiter der eazle-Shops in Österreich. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatkunden und Genießer als auch an Abnehmer aus der Gastronomie. „Für größere Bestellungen haben wir eine eigene Rampe installiert, die als Beladestation dient", erklärt Hackl.

Für Abholungen größerer Mengen wurde ein eigener Raum mit Laderampe geschaffen © KLZ / Andreas Neumayer

Beim feierlichen Anstich wies Bürgermeister Daniel Kos auf die Bedeutung der regionalen Gastronomie hin: „Für Leibnitz hat das Depot eine wichtige Bedeutung. Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. Für die heimische Gastronomie ist es auch wichtig, dass sie wieder regional ihre Produkte beziehen können.“