Mit Kübel, Besen und Müllsäcken rückten 27 Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Leibnitz gemeinsam mit „Omas for Future“ aus: Sie sammelten im Zentrum von Leibnitz achtlos weggeworfene Zigarettenstummel und setzten damit ein Zeichen für Umwelt- und Wasserschutz.
Poly-Direktorin Siegrid Posch freute sich über das große Engagement und Projektleiter Rupert Pieberl betonte: „Für mich ist es wichtig, dass Jugendliche ein Bewusstsein dafür bekommen, was um sie herum passiert.“ Christine Stangl von den „Omas for Future“ ergänzte: „Ich kann nicht nur schimpfen, ich muss etwas tun.“ Bürgermeister Daniel Kos lobte die Aktion – und versprach, im kommenden Jahr selbst mit dabei zu sein.
Die „Omas for Future“ setzten gemeinsam mit dem Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos und Projektleiter Rupert Pieberl ein sichtbares Zeichen gegen achtlos weggeworfene Tschickstummel © KLZ / Brutmann