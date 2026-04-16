Mit Kübel, Besen und Müllsäcken rückten 27 Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Leibnitz gemeinsam mit „Omas for Future“ aus: Sie sammelten im Zentrum von Leibnitz achtlos weggeworfene Zigarettenstummel und setzten damit ein Zeichen für Umwelt- und Wasserschutz.

Poly-Direktorin Siegrid Posch freute sich über das große Engagement und Projektleiter Rupert Pieberl betonte: „Für mich ist es wichtig, dass Jugendliche ein Bewusstsein dafür bekommen, was um sie herum passiert.“ Christine Stangl von den „Omas for Future“ ergänzte: „Ich kann nicht nur schimpfen, ich muss etwas tun.“ Bürgermeister Daniel Kos lobte die Aktion – und versprach, im kommenden Jahr selbst mit dabei zu sein.