Volles Haus im ZIB Nikolai: Beim Naturfilm „Tagebuch einer Biene“ tauchten die Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Welt der Bienen ein. Spektakuläre Bilder und die klare Botschaft über die Bedeutung der Bestäuber machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Für regionale Akzente sorgten ein Kurzreferat von Landeskammerrätin Nina Schweinziger, eine Honigverkostung mit Thomas Lorber, die Präsentation des „Bienenlehrpfads“ der Volksschule Weinburg sowie Herbert Remlings Doku über den Lebensraum der europäischen Wildkatze. Die 710 Euro an freiwilligen Spenden kommen zu 100 Prozent dem Murfelder Adventlauf zugute.