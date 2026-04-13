Eine entlaufene Kalbin hat in Unterfresen eine größere Suchaktion ausgelöst. Wie Landwirt Werner Fuchshofer auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigte, ist das Tier mit dem Namen „Laschka“ am Sonntag entlaufen. Seither wurde unter anderem mit Drohnen nach der Pustertaler-Sprinzen-Kalbin gesucht. Die Feuerwehr Vordersdorf stand im Einsatz.

„Laschka“ büxte am Sonntag von ihrer Weide in Unterfresen/Wies aus © Fuchshofer

Mittlerweile konnte „Laschka“ zwar lokalisiert, aber noch nicht eingefangen werden. Laut Fuchshofer versuchte ein Tierarzt, die Kalbin zu betäuben, bis dato erfolglos. Der Einsatz dauert an.