Man findet sie überall, an Bushaltestellen, auf Parkplätzen oder Spazierwegen: Zigarettenstummel. In Lannach soll das künftig der Vergangenheit angehören – so zumindest das Ziel der Grünen. Diese setzen sich mit dem Projekt „Tschick-Stummel-freies Lannach“ gegen diese Umweltbelastung im öffentlichen Raum ein.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden daher an stark frequentierten Bushaltestellen Aschenbecher montiert. Vermehrt Zigarettenstummel am Boden habe Thomas Fiebich, Sprecher der Grünen Lannach, auch am Parkplatz vor der Schule gefunden, wo die Eltern auf ihre Kinder warten sowie in dem einen oder anderen Blumentrog. „Wir wollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern ein Zeichen für mehr Verantwortung für unsere Umwelt schaffen“, erklärt er.

Neben den Aschenbechern wurden auch Plakate aufgehängt und beim jährlichen Frühjahrsputz in der Marktgemeinde besonders auf das Sammeln der Stummel geachtet. Einige Taschenaschenbecher wurden zudem bei der Trafik Müller aufgelegt. Diese werden laut dem Sprecher der Grünen gut angenommen. „Langfristig braucht es aber ein Umdenken in der Gesellschaft. Wir freuen uns, dass die Gemeinde hier vorbildhaft vorangeht“, sagt er.