Nicht nur für den Mikro-ÖV in der Süd- und Südweststeiermark bedeutet die Einstellung des „Regiomobils“ einen Rückschritt. Auch das touristisch genutzte Weinmobil muss vorerst kleinere Brötchen backen. Das bei Gästen wie Einheimischen beliebte Taxi-Service wurde 2022 ins Regiomobil-System integriert. Dadurch wurden über 2000 Haltestellen – Betriebe, Bahnhöfe, Ausflugsziele etc. – im gesamten Gebiet des Tourismusverbandes Südsteiermark angefahren.

Kleineres Gebiet

Damit ist vorerst Schluss. Die gute Nachricht: Das Weinmobil ist weiterhin unterwegs, wenngleich in einem deutlich kleineren Gebiet. Vorerst beschränkt sich dieses auf die 16 Gemeinden entlang der Südsteirischen und Sausaler Weinstraße im Bezirk Leibnitz. Telefonnummer und Betriebszeiten sowie der Tarif bleiben gleich (siehe Infokasten). Im Bezirk Deutschlandsberg ist Eigeninitiative gefragt: Regional ansässige Taxiunternehmen verkehren dort nach Bestellung zu den regulären Konditionen.

Dieses Gebiet wird aktuell vom Weinmobil bedient © Weinmobil



Grund für dieses eingeschränkte Angebot ist die fehlende Finanzierung. Bisher fungierte die GKB als technischer Dienstleister für die Buchung von Weinmobil und Regiomobil. Die Kosten für das Weinmobil trug der Tourismusverband (TVB) Südsteiermark. „Durch die Einstellung des Regiomobils wurde das für uns allein zu teuer“, erklärt Herbert Germuth, Vorsitzender des TVB Südsteiermark.

Tourismusverband arbeitet an Buchungssystem

Aktuell entstehen dem Tourismusverband für den Betrieb des Weinmobils keine Kosten, weil sich die Taxiunternehmen selbst organisieren. Der TVB arbeitet aber fieberhaft daran, wieder ein zentrales Buchungssystem zur Verfügung zu stellen: „Anders wird das in der Hochsaison im Herbst nicht funktionieren“, weiß Germuth. Davon abgesehen wünschten sich die Taxler eine neutrale Vermittlung.

Herbert Germuth, Vorsitzender des TVB Südsteiermark © TVB Südsteiermark/ Michaela Lorber

Künstliche Intelligenz

In Betrieb gehen soll diese bestenfalls noch vor dem Sommer. Möglich machen soll das der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. „Wir testen gerade drei verschiedene Systeme und sind optimistisch, dass sich das umsetzen lässt“, berichtet Germuth. Die Kosten dafür seien budgetiert und hielten sich in Grenzen.

Eine Einstellung des Weinmobils kommt für den Cheftouristiker jedenfalls nicht in Frage: „Wir haben zuletzt über 50.000 Personen pro Jahr transportiert, diese Zahl spricht für sich.“