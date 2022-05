Seit knapp zehn Jahren chauffiert das Weinmobil an der Südsteirischen Weinstraße Gäste zu einem günstigen Preis zwischen Betrieben hin und her. Zwischen 30.000 und 40.000 Personen wurden von dem Taxi-Service zuletzt jährlich bequem befördert. Künftig werden es weitaus mehr sein. Seit 1. Mai ist das Weinmobil nämlich nicht nur an der Südsteirischen Weinstraße, sondern im gesamten Gebiet des Tourismusverbandes Südsteiermark unterwegs. Über 2000 touristische Haltestellen — Betriebe, Bahnhöfe, Ausflugsziele und Ähnliches — werden täglich von 10 bis 23.30 Uhr angefahren. Bis auf Lannach, Preding und Schwarzautal sind alle Gemeinden der Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg an Bord, wobei Stainz und St. Stefan ob Stainz aus terminlichen Gründen erst mit 1. Juli dazustoßen.