Rotary ist eine weltweit aktive Vereinigung, die sich für humanitäre Projekte, Völkerverständigung und Frieden einsetzt. Der Rotary Club ist unpolitisch und hat auch in den Bezirken mindestens einen Club. Jener in Leibnitz feiert jetzt das 20-jährige Bestehen und blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück.

Verein mit karitativem Zweck

Alle Rotary Clubs verbindet der gleiche Gedanke: Gemeinsam Gutes tun und Selbstloses Dienen. In Leibnitz taten sich vor 20 Jahren die Gründungsmitglieder unter diesem Leitspruch zusammen und es entstand der regionale Rotary Club. In 20 Jahren kamen durch Veranstaltungen mit karitativem Zweck 419.600 Euro an Spenden für soziale Projekte in der Region zusammen.

Präsident Reinhold Höflechner (l.) und sein designierter Nachfolger Oliver Hermann © KLZ / Andreas Neumayer

Mit diesem Geld half der Verein bedürftigen und notleidenden Menschen in der Region. Höflechner folgte im vergangenen Jahr Peter Masser als Präsident nach. Eine Amtszeit als Präsident ist im Rotary Club auf ein Jahr begrenzt. Oliver Hermann löst Höflechner heuer ab. Aufgrund der Nähe zu Slowenien fanden im Laufe der Zeit auch grenzüberschreitende Tätigkeiten statt.

Steigender Hilfsbedarf

Derzeit sind 33 Mitglieder im Rotary Club Leibnitz aktiv. Diese wechseln dann nach einem Jahr auch ihre Funktionen. Neue Mitglieder müssen zuerst von einem aktiven Mitglied eingeladen und vorgeschlagen werden. Für die Zukunft rechnet der Rotary Club Leibnitz mit mehr Arbeit und Hilfeansuchen. „In Krisenzeiten ist es umso wichtiger, unpolitisch zu bleiben und zu helfen“, erklärt Höflechner.