Handel, öffentlicher Dienst, IT-Branche oder Logistik: Die Liste jener Berufsfelder in denen Michael Kaindl vergeblich versucht hatte, Fuß zu fassen, ist lang. Der 18-jährige Deutschlandsberger hat Autismus und leidet an ADHS, weshalb er in der Vergangenheit oft auf Widerstände stieß. Aufgegeben kam trotzdem nicht in Frage.