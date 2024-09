Beiges T-Shirt, graue Jogginghose, neugieriger Blick. „Hallo“ und Simon verabschiedet sich auf die Strickleiter im Garten. So wie es wohl jeder Zehnjährige tun würde. Aber Simon ist nicht wie jeder. Mit drei Jahren fängt er an, seinen Eltern Straßenschilder vorzulesen. „Auf einmal konnte er lesen“, sagt Maria Schlegel. Er wiederholt Sätze, die andere sprechen, bildet aber kaum eigene. Wenn er von sich redet, dann in der dritten Person. Er hat oft Händeflattern. Die Eltern gehen zum Arzt. Diagnose: Autismus.