Soziale Dienstleistungen nach diesem Prinzip auszuschreiben, geht gar nicht. Was ist das für ein Signal an Menschen mit Behinderung, so quasi ,Für euch ist das billigste gerade gut genug‘?“, zeigt sich Thomas Driessen empört. Er ist nicht nur Geschäftsführer von alpha nova, sondern auch Vorsitzender der Sozialwirtschaft Steiermark.