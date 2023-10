René hat eine genetische Krankheit. Der 16-Jährige tut sich beim Lernen schwer und war lange in der Schule auf Unterstützung angewiesen. Auch sein jüngerer autistischer braucht Hilfe in der Klasse. Die Kleine Zeitung besuchte vor einem Jahr eine Familie, für die die Schulassistenz eine große Erleichterung bedeutet. Die Assistenten helfen Kinder mit Beeinträchtigung bei Lernaufgaben in der Schule. Doch die Eltern kritisierten damals: Die Antragsstellung sei zu bürokratisch, es gäbe zu wenige Assistenzpersonal - während der Bedarf steigt.