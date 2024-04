„Das sind außergewöhnliche Menschen, die Außergewöhnliches vollbracht haben“: Diese Zeilen schrieb Heinz Jahrbacher an die Kleine Zeitung und er spricht dabei von seiner Frau Ljubica und ihrem gemeinsamen Sohn Lukas. Denn außergewöhnlich, das war Lukas schon von Geburt an: „Er wollte nie mit mir kuscheln“, erinnert sich seine Mama. Er brabbelte nicht, suchte keinen Blickkontakt, wie das andere Babys tun, interessierte sich nicht fürs Sandspielen. Ein Kinderarzt fasste die Sorgen der Eltern dann in eine Diagnose: Frühkindlicher Autismus wurde bei Lukas festgestellt, und die Prognose, die die Eltern damals hingeknallt bekamen, war alles andere als rosig. „Es wurde angezweifelt, ob Lukas je würde sprechen oder gehen können“, erinnert sich Papa Heinz.