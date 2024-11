Wenn es darum geht, für die gute Sache in die Backstube zu gehen, sind Schüler, Lehrerinnen und Roswitha Walch, als Leiterin der Fachschule Schloss Neudorf, mit vollem Elan bei der Sache.

Da werden die feinsten Keksrezepte herausgekramt und aufwändige Weihnachtsbäckereien gefertigt. Es darf auch gerne Neues ausprobiert werden, ebenso wie Bewährtes auf den Keksteller kommt.

Kekse für die gute Sache

„Eine Inspiration liefert dabei das Backbuch der ehemaligen Leibnitzer Bezirksbäuerin Johanna Aust, die von Beginn an hinter der Steirer helfen Steirern-Benefizkeksaktion steht. „Ich liebe dieses Backbuch, es ist für mich eines der Besten. Man findet darin nicht nur tolle Rezepte, sondern wertvolle Tipps. Ich persönlich habe viel dazugelernt“, gerät Roswitha Walch ins Schwärmen. Was sie auch freut: beim traditionellen Absolventen-Backtag konnten wieder unzählige Kilogramm feinster Kekse für die gute Sache gebacken werden.

Auch die Absolventen der Fachschule haben für die Benefizkeksaktion in der Schulküche gebacken © Kk

Wirtschaftsleiterin Hilde Tropper sei wieder eine große Hilfe gewesen, sie hatte alle Teige vorbereitet. Aber generell stehe die ganze Schule hinter der Benefizaktion. „Alle 171 Schülerinnen und Schüler sind beteiligt, ebenso alle Kochlehrerinnen. Es ist Jahr für Jahr ein großartiges Gemeinschaftserlebnis“, sagt Walch. Die Kekse der Leibnitzer Bäuerinnen und der Fachschule Neudorf werden am 30. November ab 9 Uhr im Foyer des Leibnitzer Rathauses verkauft.

Blick in die Backstube der Fachschule Burgstall

Der Duft von frischgebackenen Keksen liegt auch in der Fachschule Burgstall in Wies in der Luft. Hier backen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Absolventen und einige Eltern. Rund 20 verschiedene Sorten, vom Vanillekipferl bis zu den Burgstaller Eisenbahnern, werden in der Schulküche liebevoll zubereitet.

Reges Treiben herrscht auch in der Schulküche der Fachschule Burgstall © Kk

„Kekse backen ist schon sehr anstrengend und braucht viel Geduld, aber weil es für einen guten Zweck ist, mache ich die Arbeit gerne“, sagt etwa Schülerin Marie. Im Team zusammenzuarbeiten, um Gutes zu tun finden auch Tobias, Antonia und Paul toll. Schüler wie Kochlehrerinnen sind sehr motiviert, verrät Direktorin Maria Haring-Weigl.

„Es ist schön zu sehen, wie viele Kekse man backen kann, wenn jeder ein bisserl was macht und wie wir so Steirern in Not helfen können“, sagt Direktorin Maria Haring-Weigl erfreut. Die Kekse der Fachschule und der Bäuerinnen des Bezirks Deutschlandsberg werden am 29. November in der Fachschule selbst ab 14 Uhr verkauft. Zudem kann man auch wieder Kunsthandwerke der Schüler erwerben, Kaffee und Kuchen genießen und Adventmusik lauschen.