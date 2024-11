Große Trauer und Fassungslosigkeit herrschen in der südsteirischen Gemeinde Gleinstätten: Der Geschäftsführer der Nahwärme Gleinstätten, Wolfgang Waltl, ist am 2. November überraschend verstorben. Der Südsteirer, der erst im Oktober seinen 49. Geburtstag gefeiert hatte, und von vielen unbemerkt seit längerem gegen eine schwere Erkrankung ankämpfen musste, galt als leidenschaftlicher Unternehmer und Pionier am Sektor der erneuerbaren Energie. „Er ,brannte‘ für die Idee, Menschen mit umweltfreundlicher Wärme, gewonnen aus der Region, zu versorgen“, heißt es in der Parte der Gesellschafter und Mitarbeiter der Nahwärme Gleinstätten.