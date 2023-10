Dieses Unternehmen sorgt im Winter für kuschelig warme Wohlfühlstimmung

Im Eigenheim reichen oft nur ein paar Handgriffe und es wird warm. Was eigentlich dahinter steckt, wird am kommenden Samstag in Steyeregg sichtbar. Die Nahwärme Gleinstätten lädt zur Eröffnung ihres mittlerweile fünften Biomasseheizwerks.