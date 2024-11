Vom weststeirischen Garagenbetrieb zur weltweit bekannten Edeldestillerie – die Erfolgsgeschichte der in St. Martin im Sulmtal beheimateten Distillery Krauss liest sich wie ein Drehbuch. Mit ihrer neuesten Marke „Generation by Kiera and Spencer Chaplin“ kommt das Unternehmerpaar Hollywood wortwörtlich ein Stückchen näher.