Es war eine Meldung, die hohe Wellen schlug, als die traditionsreiche Destillerie Franz Bauer mit Sitz im Grazer Bezirk Gries im November 2022 Insolvenz anmeldete. Mittlerweile stehen die Zeichen jedoch auf Neustart: Das Sanierungsverfahren ist abgeschlossen, die Produktion am Grazer Standort in der Prankergasse wird heruntergefahren und das Unternehmen ist in den Händen neuer Eigentümer.