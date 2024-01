Vor der Coronapandemie lag der Marktanteil in Österreich bei gut 30 Prozent – „und da wollen wir auch wieder hin“, betont Marco Glawitsch. Er ist einer von drei Gesellschaftern, die das traditionsreiche Spirituosenunternehmen Destillerie Bauer wiederbeleben möchte. Der 1920 gegründete Betrieb hat in jüngerer Vergangenheit harte Zeiten durchlebt, die Ende November 2022 in einer Insolvenz gipfelten. Unter den neuen Eigentümern soll nun der Neustart gelingen. Glawitsch (33), der in der Vergangenheit u. a. für Red Bull und Makava tätig war, wird im Laufe des ersten Quartals offiziell die Geschäftsführung übernehmen.