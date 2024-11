Premiere mit Topmodel Heidi Klum. Natascha Größ aus Allerheiligen bei Wildon ist TV-Produzentin und als Reporterin für RTL in Österreich unterwegs. Seit Kurzem hat die Südsteirerin eine neue eigene Sendung. „Ein Tag mit ... - hosted by Natascha Größ“ heißt die Fernsehshow, ein Joyn Original.

In der ersten Folge begleitet Größ gleich Superstar und Topmodel Heidi Klum in Paris. „Ich war überwältigt, was für eine liebe und tolle Frau sie ist“, schwärmt die TV-Produzentin.

Selfie-Tipps vom Topmodel

Gemeinsam mit zwei Kameramännern gibt die Südsteirerin in der Folge nun Einblicke in das Leben des Topmodels und zeigt ihre persönliche Seite. Dabei sei ihr wichtig, dass sich die Promis wohlfühlen und die Zuseher das Gefühl bekommen, die bekannten Persönlichkeiten selbst zu treffen. Unverfälscht und authentisch, lautet die Devise. So ist Größ beim Fotoshooting für eine aktuelle Werbekampagne von L’Oréal Paris vor dem Eiffelturm dabei. Da erklärte sich das Topmodel und Markenbotschafterin von L´Oréal Paris auch zwischen den Aufnahmen gern für ein Selfie bereit. Mit Tipps vom Superstar sitzt das Selfie und der Eiffelturm schafft es auch noch auf das Bild (siehe Foto).

Vom Fotoshooting geht es ab auf den Laufsteg: Die Südsteirerin begleitet Klum auch zur „L‘Oréal Le Défilé“-Modenschau. Dort läuft sie vor der Opéra Garnier in Paris mit den weltweit bekanntesten Models über den Laufsteg.

Von Schladminger Bier und Sachertorte

Die Zuseher lernen Heidi Klum aber auch von ihrer persönlichen Seite kennen. So schwärmt sie etwa für Schladming, Schladminger Bier und Sachertorte oder spricht über ihren Karriereweg bis hin zur Kindererziehung. „Ich habe meinen Kindern immer gesagt, behandle die Menschen immer so, wie du auch behandelt werden möchtest. Vor allen Dingen auch: Treat everyone the same (Behandle jeden gleich)“, zeigt der Superstar auf. Was Größ beeindruckte: „Dass sie so echt und authentisch ist. Sie hat eine sehr positive Ausstrahlung.“

Insgesamt arbeiteten 16 Personen an der rund 30-minütigen Folge – die Show wird komplett von Größ produziert. Vor wenigen Tagen feierte die Sendung dann auf Joyn Premiere. „Streaming ist die Zukunft und ich freue mich, dass ich so ein tolles Format für Joyn machen darf“, sagt sie.