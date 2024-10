Die Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs war ursprünglich schon für diesen Sommer geplant. Tatsächlich wurde mit dem groß angekündigten Umbau der sogenannten „Fink-Kreuzung“ an der B 74 in Kaindorf an der Sulm aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen noch gar nicht begonnen. Daran wird sich auch bis nächstes Frühjahr nichts ändern.