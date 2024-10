Bei ihm laufen seit wenigen Tagen alle Fäden zusammen – Haimo Primas steht seit 1. Oktober an der Spitze der Holcim (Österreich) GmbH. Was 2003 in der Controllingabteilung des Zementwerks Lafarge in Retznei begann, gipfelt nun in der Chefetage der Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Schweizer Baustoffkonzerns Holcim Ltd.