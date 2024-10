Der Baustoffanbieter Holcim Österreich hat einen neuen CEO. Mit 1. Oktober hat der 53-jährige Steirer Haimo Primas das Ruder von Berthold Kren übernommen. Primas, seit 22 Jahren im Unternehmen, führt auch die Holcim Cement CE Holding GmbH. Vorgänger Kren wird sich neuen Herausforderungen außerhalb der Holcim-Gruppe stellen, hieß es am Donnerstag in einer Holcim-Aussendung.

Holcim Österreich mit Sitz in Wien hat 350 Beschäftigte und betreibt unter anderem Zementwerke in Mannersdorf am Leithagebirge und in Retznei in der Südsteiermark. Holcim Österreich ist eine Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Schweizer Baustoffkonzerns Holcim Ltd.

Transformationsweg wird fortgesetzt

„Nachhaltigkeit mit der gebauten Umwelt in Einklang zu bringen, ist unsere zentrale Unternehmensstrategie. In Österreich und der Region Central Europe übernehmen unsere Zementwerke dabei die Führungsrolle in unserer Industrie“, wird Primas in der Aussendung zitiert. Er setze den Transformationsweg von Berthold Kren fort. „Wir danken Berthold Kren für sein langjähriges, starkes Engagement für die grüne Transformation und die dahingehende Ausrichtung unserer Standorte in Österreich und der Region Central Europe”, so Primas.