Schon bei der EU-Wahl im Juni freute sich die FPÖ in der Süd- und Südwesteiermark über ein „blaues Wunder“. Bei der Nationalratswahl haben die Freiheitlichen dieses Ergebnis sogar noch übertroffen: Sowohl im Bezirk Leibnitz (39,5 Prozent der Stimmen) als auch im Nachbarbezirk Deutschlandsberg (38,9 Prozent) katapultierte sich die FPÖ eindrucksvoll an die Spitze. In keinem anderen steirischen Bezirk war der Stimmenanteil höher.