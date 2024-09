Die Nationalratswahl 2024 ist geschlagen: Um 13 Uhr schlossen in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz die letzten der insgesamt 183 Wahllokale in den 44 Gemeinden der Region – von Deutschlandsberg bis St. Veit in der Südsteiermark. Rund 118.000 Personen waren in Summe wahlberechtigt, konkret 68.025 im Bezirk Leibnitz und 50.100 im Bezirk Deutschlandsberg.

Wahlergebnisse ab 17 Uhr

Wie viele davon zur Urne schritten und wo sie ihr Kreuzerl machten, wird nach dem bundesweiten Wahlschluss um 17 Uhr veröffentlicht. Unmittelbar danach liefern wir Ihnen hier grafisch aufbereitet die Wahlergebnisse für die Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz sowie all ihre Gemeinden.

11 Listen am Stimmzettel

Welche Kandidaten aus der Region in den Nationalrat einziehen, hängt vor allem von der Summe der Ergebnisse in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg ab, die gemeinsam den Wahlkreis 6c (Weststeiermark) bilden. Insgesamt 11 Listen standen zur Wahl: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, Bierpartei, KPÖ, Gaza, LMP, MFG und Keine.

Einzug ins Parlament

Chancen auf ein Grundmandat und damit einen Sitz im Parlament rechneten sich Joachim Schnabel (ÖVP) aus Lang, Martina Weixler (SPÖ) aus Rosental an der Kainach und Markus Leinfellner (FPÖ) aus Voitsberg aus. Wem das nicht gelingt, bleibt die Hoffnung auf ein Mandat über die jeweilige Landesliste. Dieses hat Josef Muchitsch (SPÖ) aus Leibnitz dank Platz drei auf der Bundesliste fix in der Tasche.