Schön langsam wird es ernst: Gut einen Monat vor der Nationalratswahl startete die SPÖ am Freitag auch im Regionalwahlkreis Weststeiermark (Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg) offiziell in den Wahlkampf. An dessen Hauptziel ließ der steirische Spitzenkandidat Jörg Leichtfried bei einem Pressegespräch in Deutschlandsberg keine Zweifel aufkommen: „Die SPÖ muss wieder in die Regierung kommen.“