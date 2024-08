Den ganz großen Knaller aus Sicht der südsteirischen ÖVP gab es schon am Montag: Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer schwor die türkise Basis am Rande der Weinwoche in Leibnitz auf die Intensivphase des Wahlkampfs für die Nationalratswahl ein. Tags darauf versuchten die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Bezirk Leibnitz diesen Schwung mitzunehmen. Zwischen mehreren Betriebsbesuchen stellten sie sich und ihre Themen der Presse vor.