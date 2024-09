Wer in der Südsteiermark zwischen 23 und 4 Uhr eine ärztliche Betreuung braucht, hat derzeit nur eine Möglichkeit: die Fahrt in eine Spitalsambulanz. Je nach Gesundheitszustand mit dem eigenen Pkw oder einem Rettungsdienst. Dabei wäre das medizinisch oft nicht nötig. In den meisten Fällen würde auch die Konsultation eines praktischen Arztes reichen. Außerhalb von Graz fehlten dafür bislang allerdings die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen.